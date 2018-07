Le Belge Archambeau élu à la tête de l'Office de l'UE pour la propriété intellectuelle

(Belga) Le Belge Christian Archambeau a été élu vendredi matin à la tête de l'Office de l'UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO), a annoncé le Premier ministre Charles Michel sur son compte Twitter.

"Le gouvernement fédéral n'a pas ménagé ses efforts" pour obtenir cette élection, a souligné M. Michel, en précisant que des démarches avaient encore été entreprises en marge du sommet de l'Otan et du Conseil européen. "Merci à nos diplomates pour l'excellent travail", a-t-il ajouté. Christian Archambeau, qui était jusqu'à présent directeur exécutif adjoint de l'EUIPO, aurait recueilli vendredi matin 16 voix contre 12 à sa concurrente estonienne. L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle est une agence décentralisée de l'UE, créée pour protéger les droits de propriété intellectuelle des entreprises et des créateurs de l'Union et d'ailleurs. Depuis sa création en 1994, l'Office est établi à Alicante (Espagne), d'où il gère l'enregistrement des marques de l'UE et les dessins et modèles communautaires enregistrés. Chaque année, il procède à l'enregistrement de quelque 135.000 marques de l'UE et près de 100.000 dessins ou modèles. La nomination de M. Archambeau a également été saluée sur Twitter par les vice-Premiers ministres Didier Reynders (MR) et Kris Peeters (CD&V). Ces derniers ont qualifié l'intéressé d'"excellent candidat avec une vaste expérience dans le domaine des droits de propriété intellectuelle". (Belga)