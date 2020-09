Le Belge Koen Lenaerts rempile comme juge à la Cour européenne de Justice

(Belga) Le juriste Koen Lenaerts a été à nouveau nommé juge à la Cour européenne de Justice, qui siège à Luxembourg, annonce mercredi le Conseil européen. Le Belge est depuis 2015 président de cette Cour.

Les Etats membres de l'Union européenne ont nommé Koen Lenaerts pour un nouveau mandat de 6 ans (du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2027), alors qu'ils étaient appellés à renouveler la composition de la Cour. Le 6 octobre de l'année prochaine, les mandats de 14 juges et 6 avocats-généraux arriveront à leur terme. Koen Lenaerts siège à la Cour depuis 1989. Il y a d'abord été juge de première instance avant de devenir en 2003 juge à la Cour proprement dite. Cinq ans plus tard, il devenait président. La Cour européenne de justice est composée d'un juge par Etat membre et de 11 avocats-généraux. Ils sont nommés par les États membres pour un mandat renouvelable de six ans. Ils élisent ensuite parmi eux un président pour un mandat renouvelable de trois ans. La Cour européenne de justice est l'une des institutions les plus importantes de l'Union européenne. Depuis Luxembourg, les tribunaux veillent, entre autres, à ce que le droit européen soit interprété et appliqué de la même manière dans tous les Etats membres. (Belga)