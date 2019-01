Le bilan provisoire de l'explosion d'un immeuble en Russie monte à sept morts

(Belga) Le bilan de l'effondrement lundi d'un immeuble à appartements, consécutif à une explosion dans la ville russe de Magnitogorsk, s'élève provisoirement à sept morts, alors que 37 personnes sont encore portées disparues, a indiqué mardi l'agence de presse TASS.

Les chances de retrouver des survivants dans les décombres sont minces. Le mercure est en effet descendu nettement sous 0°C au cours de la nuit. Quelque 470 personnes participent aux opérations de sauvetage. Après l'explosion, due au gaz, 16 personnes ont pu être évacuées saines et sauves tandis que 10 autres ont été extraites vivantes des décombres. Officiellement, 110 personnes habitaient dans les 48 appartements détruits mais tous les habitants ne se trouvaient pas chez eux au moment de l'explosion. Le président russe Vladimir Poutine, qui devait passer le nouvel an à Sotchi, au bord de la mer noire, s'est rendu sur les lieux de l'explosion, à environ 1.400 kilomètres à l'est de Moscou. (Belga)