Le bilan quotidien de la pandémie en Espagne baisse à 410 morts

(Belga) L'Espagne a enregistré 410 décès dus au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, en forte baisse par rapport aux 565 recensés la veille, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le bilan total de la pandémie de Covid-19, dans le pays le plus frappé au monde derrière les Etats-Unis et l'Italie, s'élève à 20.453 morts. Le nombre de cas confirmés se monte à 195.344, avec 4.218 nouveaux cas en 24 heures. La baisse du nombre des morts entre samedi et dimanche peut s'expliquer par le ralentissement des enregistrements de décès pendant le week-end, a relevé le chef du Centre d'alertes sanitaires Fernando Simon. Cette baisse est généralement suivie d'un rebond en début de semaine. Les autorités sanitaires estiment avoir franchi le pic de la pandémie le 2 avril quand elles avaient comptabilisé 950 morts en 24 heures. Mais elles ne sont pas prêtes pour autant à recommander la levée du confinement, un des plus stricts d'Europe. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a annoncé samedi qu'il demanderait au Parlement la reconduction du confinement. (Belga)