Le Britannique Sajid Javid nommé ministre de l'Intérieur, après la démission d'Amber Rudd

Le ministre britannique des Communautés, Sajid Javid, a été nommé lundi ministre de l'Intérieur en remplacement d'Amber Rudd, qui a démissionné dimanche, en raison du scandale provoqué par le traitement accordé aux immigrés originaires des Caraïbes, a annoncé Downing Street.

Amber Rudd, 54 ans, était sur la sellette depuis plusieurs jours après la révélation que ses services avaient des objectifs chiffrés pour expulser les immigrés clandestins. Elle avait nié être au courant de l'existence de tels objectifs devant une commission parlementaire, et s'est vu accusée d'avoir trompé les députés. La démission de cette fidèle des fidèles, ministre de l'Intérieur depuis 2016, est un coup dur pour Theresa May, qui va affronter le 3 mai des élections locales à valeur de test pour son gouvernement conservateur, déjà déchiré par le Brexit et qui dispose d'une très mince majorité au Parlement.