Le Caravage de Toulouse, combat passionné de l'expert Eric Turquin

Pour l'expert Eric Turquin, aucun doute n'est permis à propos du tableau Judith et Holopherne trouvé dans un grenier à Toulouse: c'est un Caravage de haute facture et même révolutionnaire, tant par la vivacité du coup de pinceau que la profondeur du champ.

Le toile, avec trois personnages -Holopherne en train d'être décapité, la vieille servante Abra et Judith- est présentée vendredi à l'hôtel Drouot à Paris. Elle a déjà été montrée à la galerie Colnaghi à Londres et à la galerie Adam Williams à New York.

Lorsqu'elle sera vendue aux enchères le 27 juin à la Halle aux grains à Toulouse, les prix pourraient s'envoler si la conviction de l'expert l'emporte. Pour Eric Turquin, c'est l'issue stressante d'un long combat. Car, si tous les connaisseurs admettent sa qualité, une minorité persiste à penser qu'il s'agit d'une copie d'un original perdu, réalisé par le peintre flamand caravagesque Louis Finson à la même époque.

"A l'issue de cinq ans de réflexions, je n'ai aucun argument contre moi", assure le principal expert français des maîtres anciens. "Je pense qu'il vaut plus de cent millions d'euros", dit-il.

"On a nettoyé la toile trois semaines en janvier". Le nettoyage, après la radiographie, "a démontré que le tableau a eu plein de changements, a été très trafiqué. Cela prouve que c'est un original. Un copiste ne fait pas de changements, il copie".

Dans une chambre forte au dernier étage de l'immeuble parisien où il a son cabinet rue Saint-Anne, Eric Turquin a conservé la toile. Le nettoyage le comble, qui "fait ressortir la blancheur du bras d'Holopherne contrastant avec sa main bronzée, qui rend le lourd rideau rouge plus présent, moins plat. Il a creusé l'espace. Cela accentue le sentiment d'un mini-théâtre tragique" qui convient à la scène biblique. "Le tableau est dans un état extraordinaire, bien meilleur que les Caravage que j'ai vus à Naples", s'exclame-t-il.

- L'oeil détourné de Judith -

Il n'a pas fait restaurer la toile. Il montre en bas les marques du dégât des eaux dans le grenier de Toulouse, et une couture horizontale au milieu. "Ce sera au musée qui l'acquerra de la restaurer comme il voudra".

Eric Turquin pointe le doigt sur l'oeil de Judith. Un trait noir à 3 mm au dessus de la paupière actuelle montre qu'au départ l'oeil regardait vers Holopherne, et que l'artiste a changé d'avis, lui faisant détourner le regard de l'assassinat qu'elle commet.

De même le voile noir a été rajouté et tous les doigts ont fait l'objet de "repentirs".

Selon Eric Turquin, cette toile est un tournant dans la création du Caravage. Il avait peint en 1598 une première Judith et Holopherne (actuellement au Palais Barberini à Rome), un chef d'oeuvre mais plus formel. "Il change de style, peint a risparmio, en réserve: il se sert du fond noir préexistant et ne peint que les accents. C'est particulièrement visible sur le drap."

C'est un peintre, qui en 1606 est en fuite (après une condamnation pour meurtre à Rome), a une inspiration plus sombre, "qui veut peindre plus vite, plus spontané, plus percutant. A un endroit, un coup de pinceau fait presque un mètre. Il peint d'un seul coup la manche en dentelle de Judith. C'est un virtuose de la brosse", remarque l'expert.

Eric Turquin se souvient qu'en 2014 après que la toile fut arrivée de Toulouse, "il l'a gardée pendant seize mois dans sa chambre". "Assureurs, restaurateurs, historiens d'art venaient la voir. On a attendu d'être sûrs en avril 2016 pour sortir du bois."

Eric Turquin manifeste une certaine amertume envers les experts italiens: "ils se sont prononcés contre le tableau, sans le voir. Ils disent que ce n'est pas possible car le Caravage aurait peint 65 tableaux", pour eux "l'histoire de l'art est figée".

En plus des arguments techniques, lui met en avant le "connoisseurship", ce flair du connaisseur qui fait sentir en profondeur qu'une toile est authentique ou non.