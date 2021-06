400.000 téléchargements pour l'application CovidSafeBE: malgré quelques bugs, plus de 600.000 certificats Covid ont été demandés

Le certificat Covid belge, qui devrait faciliter les voyages au sein de l'Union européenne à partir du 1er juillet, est disponible depuis mercredi. En une journée, 650.000 certificats ont d'ores et déjà été demandés via l'application CovidSafeBE et via différents sites web, a indiqué jeudi Barbara Van Den Haute de Digitaal Vlaanderen, co-développeur de l'outil.

"Neuf millions de certificats sont actuellement disponibles", a fait savoir Mme Van Den Haute. "Ce nombre comprend les certificats de vaccination, de test PCR négatifs et de rétablissement" après avoir développé la maladie, détaille-t-elle. La majorité des demandes ont été effectuées via l'application CovidSafeBE, qui a été téléchargée 400.000 fois.

Le certificat Covid belge peut également être demandé via le site MaSanté.be ou d'autres sites régionaux. Au total, il y a eu mercredi 1,4 million de demandes. Mais pour certains citoyens, par exemple désireux de simplement tester la plateforme, aucun certificat n'était disponible. Au premier jour du lancement du certificat Covid belge, des problèmes techniques sont survenus. "Ces problèmes n'étaient pas liés aux outils" dédiés à l'obtention d'un certificat, explique Frank Robben de la plateforme eHealth. "L'application CovidsafeBE et les sites web ont continué à fonctionner parfaitement, mais les applications pour se connecter, par exemple celle d'identification Itsme, ont, elles, été surchargées à un moment donné."

Selon Sylvie Vandevelde, responsable de la communication chez Itsme, le problème se situait un échelon plus haut: c'est la page CSAM des autorités - qui gère toutes les clefs numériques, dont Itsme - qui était surchargée, alors que celle-ci gère des services en ligne tels que MyMinfin (Tax-on-web), très demandé en cette période de déclaration fiscale. D'après M. Robben, tout est à présent rentré dans l'ordre.