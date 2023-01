Le champion du monde de handball Mads Mensah Larsen positif au Covid-19 avant la Belgique

(Belga) Le Danemark, champion du monde de handball en titre, devra entamer la défense de son titre sans Mads Mensah Larsen. Le défenseur de 31 ans, actif au SG Flensburg-Handewitt, a été testé positif au Covid-19, a annoncé la fédération danoise de handball mardi.

L'international, qui se sent bien selon sa fédération, va devoir se placer en quarantaine et un nouveau test déterminera sa présence ou non contre la Belgique vendredi lors du duel de la première journée du groupe H, vendredi soir (20h30) à Malmö, en Suède. Ce sera le premier match de l'histoire des Red Wolves en Coupe du monde. (Belga)