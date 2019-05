Le chancelier autrichien réclame la suppression d'un millier de règles européennes

(Belga) Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, au pouvoir grâce au soutien de l'extrême droite, a augmenté dimanche la pression sur l'Union européenne, réclamant la suppression d'un millier de réglementations communautaires (non spécifiées) ou le retour de certaines compétences européennes vers les Etats membres.

S'exprimant à deux semaines des élections européennes auprès de l'agence de presse APA, le conservateur autrichien estime que les gens veulent des réponses de l'Europe sur le terrain de la sécurité, de la protection des frontières extérieures de l'Union, ou encore du climat. "Mais personne n'a besoin de directives européennes pour la préparation de schnitzels et de frites". M. Kurz, qui appartient au Parti Populaire européen (PPE), y dénonce aussi le "non sens régulatoire" et la "tutelle" de l'Union sur les Etats membres. Selon lui, le projet européen en matière de libertés s'apparente de plus en plus à un corset bureaucratique pour le citoyen. Les élections qui arrivent doivent dès lors permettre un "changement" et des réformes au sein de l'Union européenne. M. Kurz est arrivé au pouvoir grâce au soutien de la formation populiste de droite, le FPÖ, conduit par le vice-chancelier Heinz-Christian Strache. (Belga)