Le chanteur Tavy Pustiu meurt percuté par un train pendant un live Facebook avec ses fans

Le chanteur Tavy Pustiu est mort après avoir été fauché par un train en Roumanie. Des images choquantes montrent les dernières secondes de l'artiste de 29 ans qui était en direct avec ses fans sur Facebook lorsqu'un train a percuté la voiture que sa femme conduisait. Cette dernière est dans un état critique.

Les images (que nous avons choisi de ne pas diffuser) montrent le chanteur en train de fumer une cigarette tout en faisant retentir la musique dans sa voiture quelques instants avant l'accident. Ensuite, le Roumain regarde l'objectif de la caméra pendant quelques secondes. On voit alors l'épouse de Tavy Pustiu se diriger vers un passage à niveau à Ploiesti, dans le comté de Prahova, en Roumanie. La caméra se tourne brièvement vers sa femme pendant une seconde. On la voit tourner la tête à gauche et à droite au passage à niveau pour surveiller si des trains arrivent, mais malheureusement elle ne voit pas le train qui vient à toute vitesse.



Les images montrent l'horreur sur le visage du chanteur lorsque le train les frappe. Tavy a crié lorsque le train s'est précipité vers la voiture, mais il n'a pas le temps de réagir. Le train a heurté le côté de la voiture, entraînant le déploiement des airbags et écrasant complètement la voiture. L'épouse de Tavy serait dans un état critique à l'hôpital du comté de Prahova suite au terrible accident. La femme de 24 ans est actuellement sous assistance respiratoire.

"Un passager de 29 ans a été déclaré mort et une conductrice de 24 ans a été blessée lors d'une collision entre un train et une voiture sur un passage à niveau (...) L’accident s’est produit en raison du non-respect des règles au passage à niveau", a déclaré un porte-parole de la police.