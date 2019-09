Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov dans l'échange de prisonniers avec la Russie

(Belga) Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, dont l'emprisonnement en Russie a provoqué une campagne internationale demandant sa libération, fait partie des prisonniers en cours d'échange entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré une source gouvernementale à l'AFP.

Volodymyr Tsemakh, un ex-chef militaire des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine et témoin clé dans le crash du vol MH17, fait également partie de l'échange, a indiqué cette source à Kiev. Les deux avions transportant les prisonniers ukrainiens et russes dans le cadre d'un échange entre les deux pays ont décollé respectivement de Kiev et Moscou samedi, ont précisé à l'AFP les autorités des deux pays. "L'avion avec les Russes a décollé pour Moscou", a signalé à l'AFP le porte-parole de l'ambassade russe en Ukraine Denis Golenko. Un autre avion transportant les Ukrainiens a décollé de l'aéroport moscovite de Vnukovo à destination de Kiev, ont de leur côté annoncé à l'AFP deux responsables de la présidence ukrainienne. (Belga)