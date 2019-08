Le combat en Suisse entre les rappeurs Booba et Kaaris annulé

(Belga) Le combat d'arts martiaux mixtes (MMA) qui devait se dérouler fin novembre à Bâle et permettre aux rappeurs français Booba et Kaaris de régler leurs différends n'aura pas lieu, ont annoncé vendredi les autorités régionales suisses.

La salle aux 9.000 sièges de St-Jakobshalle, la deuxième plus grande de Suisse, devait accueillir le 30 novembre un tel combat entre les deux stars, qui avaient été condamnées à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende pour leur bagarre médiatisée à l'aéroport parisien d'Orly. Début août 2018, les images de cet affrontement violent entre les deux hommes et neuf de leurs proches, en plein hall d'aéroport et devant des passagers éberlués, avaient fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Vendredi, le département d'éducation du canton de Bâle, qui possède la salle de spectacles, a annoncé qu'après avoir consulté les polices locale et régionale, elle avait annulé l'autorisation initialement donnée pour le combat. "Après avoir analysé la situation sécuritaire, il est clair (...) que cet événement ne peut pas avoir lieu", a-t-il écrit dans un communiqué. Le département affirme avoir été "trompé" quant à la nature exacte de l'événement organisé. Frères ennemis du rap français après avoir été proches, Élie Yaffa dit Booba, 42 ans, "le duc de Boulogne", qui a écoulé plus de deux millions de disques en neuf albums et cinq mixtapes depuis 2002, et Armand Gnakouri Okou, alias Kaaris, 39 ans, n'ont pas cessé depuis la bagarre d'Orly de se lancer des piques, dans la tradition du clash de rap. Un promoteur suisse avait annoncé fin mars un contrat d'"un million et demi d'euros pour le gagnant et (de) 500.000 euros pour le perdant".