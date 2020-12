Le coronavirus serait présent en Europe depuis novembre 2019

Le coronavirus est probablement présent en Europe depuis plus longtemps qu' on ne le pense. Une étude vient de prouver qu'un enfant italien a été contaminé en novembre 2019, soit bien avant les premiers cas officiels sur le continent. Mais il reste encore des interrogations sur l'origine de cette contamination.

Le 21 février 2020 était jusqu'ici la date du premier cas connu de coronavirus en Italie. Mais cette date est désormais largement dépassée. On parle aujourd'hui du 21 novembre 2019, soit 3 mois plus tôt que le premier cas officiel en Europe et même un mois avant le développement officiel de l'épidémie à Wuhan en Chine.



Fin novembre, à Milan, un enfant de 4 ans, qu'on pensait atteint d'une rougeole, aurait en fait présenté des symptômes du covid.



"En réalité, lorsque vous revenez en arrière et que vous trouvez la présence du génome du virus, alors vous pouvez conclure que ces symptômes sont également ceux du covid-19. Par conséquent la conclusion est qu'il s'agissait d'un cas de Covid-19", a expliqué Mario Raviglione, professeur en Santé mondiale à l'université de Milan.



L'enfant, qui avait dû être hospitalisé, s'en est sorti. Mais c'est en analysant les tests que la conclusion a pu être tirée.



"Il y a un an, cet enfant a commencé à avoir des symptômes. C'était le 21 novembre. Mais avec la période d'incubation de 3 ou 4 jours, on peut supposer qu'il a été contaminé à la mi-novembre. Par qui et comment a-t-il été infecté? Nous ne le savons pas", a ajouté Mario Raviglione.

Pourtant, l'enfant n'avait jamais voyagé à l'étranger. Cette infection et peut-être d'autres encore inconnues aujourd'hui ont probablement favorisé le développement du virus dans le pays, qui compte aujourd'hui plus de 63.000 décès du coronavirus.

