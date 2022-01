Le corps d'un enfant retrouvé au large de l'île grecque de Naxos

Le corps décomposé d'un enfant a été retrouvé au large de l'île grecque de Naxos, deux semaines après deux accidents impliquant dans cette zone des navires transportant des migrants, ont annoncé les garde-côtes grecs.



L'enfant, âgé d'environ trois ans, portait une tétine accrochée à un cordon avec des perles, un bavoir imprimé, des vêtements marron et bordeaux et une chaussette bleue rayée au pied droit, ont précisé samedi soir les garde-côtes dans un communiqué.



Le corps de l'enfant devait être transporté au port du Pirée afin de faire l'objet d'une autopsie.



Jeudi, quatre autres corps -un homme, une femme et deux jeunes filles- ont été trouvés, trois au large de Naxos et l'autre au large de l'île voisine de Paros.



Le 24 décembre, les garde-côtes avaient récupéré les corps de 16 migrants -12 hommes, trois femmes et un bébé- et secouru 63 autres qui se trouvaient à bord d'un bateau ayant fait naufrage en mer Egée près de l'île de Paros, qui appartient à l'archipel de Cyclades.



Parti des côtes occidentales turques, le navire avait pour destination l'Italie.



Le 23 décembre, 11 corps inanimés avaient été retrouvés après le naufrage d'un bateau avec une centaine de migrants à bord, échoué le même jour sur un îlot au nord de l'île d'Anticythère au sud du Péloponnèse.



Quelque 90 rescapés, parmi lesquels 11 femmes et 27 enfants, avaient été secourus par les garde-côtes.



Et la veille, le 22 décembre, le chavirage d'un canot pneumatique transportant des migrants et des réfugiés au large de l'île de Folegandros, également dans le sud de la Grèce, avait aussi fait au moins trois morts.



Treize personnes, principalement des Irakiens, des Syriens et des Egyptiens, avaient été secourues.



Le HCR estime que "plus de 2.500 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée ou la route maritime de l'Afrique du Nord" pour rejoindre l'Europe "entre janvier et novembre 2021".