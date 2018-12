Le corps de la Norvégienne tuée au Maroc est arrivé à Oslo

La dépouille de la Norvégienne Maren Ueland, tuée dans le sud du Maroc avec son amie danoise Louisa Vesterager Jespersen, est arrivé samedi en Norvège, a annoncé dimanche l'avocat de la famille Ueland. "Le corps de Maren est arrivé samedi après-midi à Oslo", a déclaré à l'AFP Ragnar Falck Paulsen, sans donner plus de précisions.



Un avion transportant les corps des deux victimes avait quitté vendredi le Maroc à destination de Copenhague. Depuis, les autorités danoises et norvégiennes n'avaient plus fourni d'informations. Aucune date n'a encore évoquée concernant les funérailles des deux femmes.





13 personnes arrêtées



Les corps des randonneuses âgées de 24 et 28 ans, qui se trouvaient au Maroc pour des vacances, avaient été découverts le 17 décembre sur un site isolé dans le Haut-Atlas (sud du Maroc), dans un secteur prisé par les amateurs de marche. L'une d'elles a été décapitée, selon une source proche du dossier.

Au total, treize personnes ont été arrêtées au Maroc pour leurs liens présumés avec le meurtre des deux touristes. Les quatre suspects directs ont été interpellés entre le 17 et le 20 décembre à Marrakech.



Ce double meurtre, pour lequel le caractère "terroriste" est attesté par les autorités, a suscité une vive émotion en Norvège, au Danemark mais aussi au Maroc. Samedi, des centaines de personnes se sont rassemblées devant les ambassades du Danemark et de Norvège à Rabat.