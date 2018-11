Le CSA élu pour un an à la vice-présidence des régulateurs européens

(Belga) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été élu à la vice-présidence de l'ERGA, le groupe des régulateurs européens de services de médias audiovisuels, annonce-t-il mardi. Le mandat dure un an, à partir du 1er janvier prochain, et est renouvelable. Le CSA y présidera en outre le groupe de travail sur la diversité des genres.

Karim Ibourki, président de l'organe belge, assurera la vice-présidence de l'ERGA au côté de Tobias Schmid, Commissioner for European Affairs auprès de l'autorité de régulation allemande. La présidence est, elle, assurée par Luboš Kukliš, directeur général de l'autorité slovaque et ancien vice-président du groupe. L'ERGA a été créé en 2014 par la Commission européenne pour la conseiller et l'assister dans les dossiers touchant à la régulation des services de médias audiovisuels. C'est aussi un lieu d'échanges de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques entre les différents régulateurs européens, explique le CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui participe activement à différents groupes de travail depuis la création de l'organe européen, "voit dans cette élection la reconnaissance de son implication à l'échelle européenne et de ses compétences notamment sur la thématique diversité de genres". Il a d'ailleurs été désigné à la présidence du groupe de travail sur ce sujet. Des experts du CSA s'impliqueront en outre dans la transposition en pratique de la directive Service de Médias audiovisuel (SMA) et réfléchiront au futur du groupe des régulateurs européens. (Belga)