Le dandy réinventé par Fendi, doudounes glamour chez Dolce & Gabbana

Elégance désinvolte chez Fendi, exubérance colorée chez Dolce & Gabbana: les grandes griffes ont défilé au deuxième jour de la Fashion week masculine de Milan, déployant des trésors d'imagination pour réinventer le vestiaire post-pandémie et célébrer le retour au grand air.

Le nouveau dandy des années 20 imaginé par Silvia Venturini Fendi s'affranchit de ses tenues d'intérieur négligées pour enfiler d'amples manteaux à carreaux vichy, des ensembles vestes-bermudas style gentleman farmer ou encore des redingotes cintrées assorties de noeuds papillon.

Un raffinement ponctué de touches d'excentricité, comme ces blazers qui se transforment en capes, des pantalons larges métamorphosés en demi-jupes, des broches fantaisie, des sacs clinquants ... l'homme Fendi n'hésite pas à transgresser les codes vestimentaires, tout en restant sophistiqué.

"Nous, les femmes, avons été les premières à porter des vestes d'homme, je ne vois pas pourquoi eux ne pourraient pas s'inspirer de notre garde-robe", a commenté la styliste, petite fille des fondateurs de la maison de luxe italienne.

La palette des teintes de cette collection automne-hiver 2022-23 va du beige sableux, omniprésent, au noir en passant par le rouge framboise sans négliger le blanc.

Sortir au grand air, respirer, aura été aussi le leitmotiv du défilé présenté samedi après-midi par le duo sicilien Dolce & Gabbana qui a dévoilé une collection masculine mêlant décontraction et style sartorial, taillée sur mesure pour les jeunes générations.

- Hymne à la jeunesse -

Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont choisi de plonger les fashionistas dans une ambiance rap et punk, orchestrée par le chanteur américain Machine Gun Kelly, présent sur scène.

Les mannequins arborent des manteaux amples, à imprimés motif léopard ou zèbre, des costumes blancs brodés de perles ou alors des pantalons moulants et smokings aux épaules larges et à la taille cintrée.

D'autres sont emmitouflés dans d'épaisses doudounes surdimensionnées aux couleurs flashy, tels des cosmonautes, ou portent des fourrures écologiques, pour affronter le froid hivernal lors d'excursions post-Covid.

Pendentifs fantaisie dorés, boucles d'oreilles, strass, lamés et paillettes, l'homme Dolce & Gabbana reste fidèle à l'ADN de la marque.

Et comme chez Fendi, la jupe fait désormais partie du vestiaire masculin, d'autant que, selon le duo de designers, les jeunes choisissent librement leurs vêtements, sans se soucier du genre.

"Pour eux, la mode est une expression de la personnalité, et la mode est par essence jeune", estiment les stylistes.

Dolce & Gabbana s'intéresse désormais de près à la génération Z, la classe d'âge des 15-24 ans, qui affectionne TikTok, réseau social qui appartient au groupe chinois ByteDance.

- Globe-trotteurs hippies-

L'irruption du très contagieux variant Omicron, qui se répand à grande vitesse en Italie et ailleurs en Europe, a quelque peu chamboulé le calendrier de la semaine de la mode.

Après le forfait annoncé par Giorgio Armani, le nombre de défiles physiques a été revu à baisse, passant de 23 à 16. Dix-huit marques ont opté pour une présence purement virtuelle, d'autres présentent leurs collections sur rendez-vous.

Dsquared2, la marque des jumeaux canadiens Dean et Dan Caten, a fêté son grand retour sur les podiums vendredi après deux ans d'absence en raison de la pandémie, avec un festival de couleurs vives aux teintes de jaune, rose, rouge et bleu, de motifs floraux, paillettes et broderies de cristal.

Les mannequins globe-trotteurs quelque peu folkloriques ne craignent pas le mélange de styles, portant allégrement des kilts écossais sur des jeans délavés assortis de pulls multicolores des Andes, avec des couvertures drapées sur l'épaule qui font office de manteaux.

Au premier rang des spectateurs, la star du foot Zlatan Ibrahimovic, qui a réalisé une collection capsule avec les deux stylistes: "dans les vêtements je ne choisis que ceux qui me font sentir bien, ce qui est confortable", a-t-il fait savoir.

Le message de la griffe, également appréciée de Ronaldo, est clair, mais pas toujours facile à réaliser: il est temps de quitter le cocon familial et d'explorer de nouveaux terrains en partant en voyage.