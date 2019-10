Le dialogue sur l'élargissement doit se poursuivre, estime Charles Michel

(Belga) Le Premier ministre Charles Michel, qui prendra la tête du Conseil européen en décembre, a plaidé vendredi pour une poursuite du dialogue sur la question de l'élargissement, après que les 28 ne sont pas parvenus à s'accorder la veille sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie.

La France, à la pointe des quelques pays récalcitrants, réclame une révision du processus d'adhésion avant d'ouvrir des discussions avec Skopje et Tirana. "Après un débat intense, nous avons constaté hier soir qu'il n'était pas possible de trouver une unanimité. Nous devons continuer à dialoguer" sur cette question, a estimé M. Michel en arrivant au deuxième jour du sommet à Bruxelles. "Le dossier va désormais être transmis au Conseil de l'UE (les ministres des Etats membres, ndlr), nous allons voir comment cela évoluera", a-t-il ajouté, tout en rappelant l'importance stratégique des Balkans occidentaux pour l'Union européenne. "De nombreux autres acteurs" tentent de jouer un rôle dans cette région, a mis en garde M. Michel. Un avertissement aussi exprimé, plus explicitement dès la veille, par le Premier ministre bulgare, Boyko Borissov. Si l'Europe se détourne des Balkans, des Etats comme la Russie, la Chine et la Turquie en profiteront, avait-il affirmé. (Belga)