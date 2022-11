Le directeur de la CIA à Kiev après sa mise en garde à Moscou sur le nucléaire

(Belga) Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré mardi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les hauts responsables du renseignement du pays pour les informer après sa mise en garde à Moscou sur le nucléaire, a-t-on appris auprès d'un responsable américain.

M. Burns, ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, s'est rendu à Kiev au lendemain de son entretien à Ankara avec le patron du renseignement russe Sergueï Narychkine, la plus haute rencontre à ce niveau entre responsables américains et russes depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février. Le chef du renseignement américain devait transmettre à son homologue russe un message avertissant "des conséquences de l'emploi d'armes nucléaires par la Russie et des risques d'escalade pour la stabilité stratégique", avait indiqué lundi un porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Ce dernier avait précisé que M. Burns "ne conduit pas des négociations de quelque sorte que ce soit" ni "ne discute d'un règlement de la guerre en Ukraine" et que les Ukrainiens avaient été préalablement informés de la rencontre. M. Burns s'est ensuite rendu en Ukraine pour informer M. Zelensky et les responsables du renseignement ukrainien de ses entretiens avec M. Narychkine ainsi que pour réitérer le soutien américain à l'effort de guerre ukrainien, a déclaré à l'AFP le responsable américain sous couvert de l'anonymat. (Belga)