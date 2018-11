Le divorce entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni est scellé: et maintenant?

C'est fait. Le divorce entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni a été officiellement scellé ce matin à Bruxelles. Après 17 mois de tractations, l'accord sur le Brexit a été signé par tous mais chacun reste prudent. Pour le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, "c'est un moment triste et même une tragédie".

La grande perdante du Brexit est Theresa May. Elle a signé un accord de divorce qui marque l'échec des anti-Européens. Dans la salle, certains chefs de gouvernement se disent en coulisses qu'elle fait grise mine. Et pour cause : la Grande-Bretagne sort de l'Union Européenne en 2019 tout en y restant jusqu'à la fin de la période de transition en 2021. "Avant Noël, les députés se prononceront sur cet accord. Ce sera l'un des votes les plus importants du parlement depuis de nombreuses années", a expliqué Theresa May en conférence de presse.





L'Europe a gagné sur Gibraltar et l'Irlande du Nord



En moins d'une heure ce matin, les 27 ont validé le document de près de 600 pages. Sur Gibraltar et l'Irlande du Nord, l'Europe aura finalement le dernier mot. Le futur accord commercial avec la Grande-Bretagne sera aussi âprement négocié, prévient Charles Michel : "Pour les deux prochaines années on est rassuré, les choses seront sous contrôle, mais au-delà des deux prochaines années, on doit veiller à ce que les entreprises britanniques ne puissent pas faire un dumping social, environnemental voire fiscal."





Un échec global pour l'Europe



En attendant ce nouveau bras de fer, les responsables européens actent avec regret ce départ de la Grande-Bretagne. Une relation complexe qui aura duré 46 ans. "Quitter l'Union Européenne ne donne pas lieu à du champagne ni à des applaudissements. C'est un jour triste", a exprimé Jean-Claude Juncker. Revenir en arrière paraît désormais presqu'impossible. Ce divorce historique est un échec pour l'Europe. Le Brexit démontre surtout que des citoyens déçus peuvent croire aux pires mensonges.





Le parlement britannique doit encore voter



La prochaine étape cruciale sera le vote des parlementaires britanniques sur ce texte. Il y a 3 scénarios possibles: le vote passe à une courte majorité, le processus continue. Deuxième possibilité: le vote ne passe pas. Très rapidement, les négociateurs proposent un plan B, et là il y a un nouveau vote. Troisième possibilité : de nouvelles élections en Grande-Bretagne et là le texte pourrait tout simplement aller à la poubelle.





La Grande-Bretagne ne sera plus dans l'Union au 30 mars prochain



Si tout se passe correctement en Grande-Bretagne, il y aura ensuite un vote au parlement européen aux alentours de février puis ensuite, le texte de divorce ira dans les différents parlements nationaux comme le parlement belge. Tout ça doit se faire avant le 29 mars 2019 à minuit, date officielle de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Et le 30 mars au matin, plusieurs fonctionnaires britanniques prendront leurs cartons et rentreront au pays. Cela ne signifie pas que les 2.000 Britanniques employés actuellement perdront tous leur emploi, mais des postes vont mathématiquement disparaître et les contractuels seront les premiers à en pâtir.