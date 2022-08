Le faible niveau du Rhin n'affectera probablement pas le trafic des cargos

(Belga) Les autorités allemandes ont tenté vendredi d'apaiser les craintes concernant la baisse des niveaux d'eau du Rhin. Le trafic des navires transportant des marchandises ne sera probablement pas affecté, ont-elles assuré.

Hans-Heinrich Witte du GDWS, organisme responsable des voies navigables et de la navigation, a déclaré au journal FAZ qu'une sécheresse extrême persistante pourrait "théoriquement" affecter la navigation. "Mais je ne pense pas que ce soit probable", a-t-il ajouté. Les navires devront peut-être charger moins de marchandises si le niveau de l'eau est bas, il sera alors difficile de transporter du charbon et du pétrole sur le Rhin. "Il faudra transporter ces marchandises par la route et par le rail", a expliqué Hans-Heinrich Witte. Les navires de fret et de passagers sont confrontés à des niveaux d'eau peu élevés dans le Rhin depuis plusieurs semaines, à cause de la sécheresse. A Kaub dans l'État de Rhénanie-Palatinat, référence importante pour la navigation en Allemagne, le niveau a continué de baisser vendredi et s'élevait à 42 centimètres, soit environ 5 de moins que la veille. Les autorités ont récemment indiqué que la navigation reste possible jusqu'à environ 30 à 35 centimètres. Selon les prévisions, ce niveau plancher sera atteint à Kaub d'ici le début de la semaine prochaine. (Belga)