Le futur Premier ministre britannique se fait déjà voler la vedette par… Larry The Cat: voici la véritable star du 10 Downing Street (vidéo)

Alors que les Britanniques attendent de connaître le nom de leur nouveau Premier ministre, Larry The Cat se prélasse au 10 Downing Street.

Larry Le Chat est une véritable star au Royaume-Uni. Il habite le 10 Downing Street depuis 2011, lorsque David Cameron en était le locataire. Larry aurait été adopté pour s'occuper des souris qui effrayaient le personnel. Mais il semblerait finalement que le chat ne soit pas un grand chasseur et préférerait profiter des nombreuses gourmandises que lui envoie la Reine.

La vie de Larry n'est tout de même pas si tranquille. Son domicile est souvent assailli de ministres et autres représentants politiques lors de visites officielles et depuis quelques mois, il n'entend parler que du Brexit. Après avoir dû se séparer de David Cameron, il a dû cette fois dire adieu à Theresa May.





Boris Johnson ou Jeremy Hunt ?



Sur les images du 10 Downing Street diffusée aujourd'hui, on peut voir que, comme les Britanniques, Larry attend patiemment de connaître le nom de son nouveau maître. Le vote des 160.000 membres du Parti conservateur s'est achevé lundi après-midi et le résultat sera proclamé ce mardi par les instances du parti. L'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, 55 ans, est donné largement gagnant face à Jeremy Hunt, 52 ans, l'actuel chef de la diplomatie britannique.

"Tout reste à jouer", a malgré tout déclaré ce dernier mardi matin, rentrant chez lui après un footing. Reste qu'une victoire de Jeremy Hunt constituerait une surprise de taille.

Mercredi, après une dernière nuit à Downing Street, la Première ministre Theresa May répondra à une ultime session de questions au Parlement avant de se rendre à Buckingham Palace où elle remettra officiellement sa démission à la reine Elizabeth II en début d'après-midi.