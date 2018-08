Le gouvernement espagnol approuve un décret pour exhumer Franco de son mausolée

(Belga) Le gouvernement socialiste espagnol a lancé vendredi le processus d'exhumation de l'ancien dictateur Franco de son mausolée controversé en approuvant un décret en conseil des ministres, a annoncé sa numéro deux Carmen Calvo.

"Nous célébrons les 40 ans de l'Espagne démocratique, d'un ordre constitutionnel stable et mûr (...) et ce n'est pas compatible avec une tombe d'Etat où l'on continue à glorifier la figure de Franco", a-t-elle insisté lors d'une conférence de presse. Selon Carmen Calvo, l'exhumation, à laquelle est farouchement opposée la famille de l'ancien dictateur, pourrait avoir lieu à la fin de l'année. Le décret approuvé par le gouvernement devra être voté par la chambre des députés où les socialistes sont très minoritaires mais où ils pourront compter sur l'appui de la gauche radicale de Podemos, des indépendantistes catalans et des nationalistes basques pour obtenir la majorité simple nécessaire. (Belga)