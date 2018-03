Le gouvernement Pellegrini nommé par le président slovaque Andrej Kiska

(Belga) Le président slovaque Andrej Kiska a nommé officiellement jeudi le nouveau gouvernement de Peter Pellegrini, dont le prédécesseur Robert Fico avait démissionné dans le sillage d'une crise politique provoquée par l'assassinat d'un journaliste ayant enquêté sur la corruption.

Le nouveau cabinet de la coalition tripartite est composé en majorité de personnes ayant appartenu au gouvernement sortant du social-démocrate Robert Fico, dont certains, comme M. Pellegrini, ancien vice-Premier ministre, ont changé d'attributions. Ainsi, le ministre de la Santé sortant Tomas Drucker a été nommé à l'Intérieur pour remplacer le ministre de l'Intérieur Robert Kalinak, contraint à la démission par la crise et les manifestations de rue ayant suivi le double meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée. Le ministère de la Santé a été confié à Mme Andrea Kalavska, secrétaire d'Etat dans la même administration. Le nouveau Premier ministre a condamné jeudi le meurtre du journaliste qui avait enquêté sur la corruption et sur des liens entre des hommes d'affaires italiens soupçonnés de relations avec la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, et des hommes politiques slovaques, y compris dans l'entourage du Premier ministre Fico. (Belga)