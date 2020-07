Le Luxembourg en zone orange: y a-t-il des Belges malgré tout? Et des contrôles?

Depuis ce week-end, les autorités belges appellent à la prudence tous ceux qui reviennent du Luxembourg. Désormais classée orange pour les retours chez nous, les déplacements non-essentiels et sont donc déconseillés. Est-ce que beaucoup de Belges viennent encore y faire leurs courses et sont-ils contrôlés ?

Assez étonnamment, tant pour les touristes que pour l'équipe RTL INFO qui s'est rendue ce matin à Capellen, aucun contrôle n'a été constaté. Alors, cette zone orange, c'est quelque part un indice indicatif qui va prévenir les Belges qui rentrent du Grand-Duché en leur disant : attention, le taux d'infection au Grand-Duché est plus élevé qu'en Belgique, soyez donc plus vigilants une fois que vous rentrez en Belgique par rapport aux symptômes potentiels du coronavirus.

Mais concrètement, au Grand-Duché, dans les faits, rien n'est interdit. Il est déconseillé de se rendre au Grand-Duché mais pourtant, ça n'a pas empêché les Belges de venir faire leurs courses dans les supermarchés de la frontière.

Ils étaient nombreux ce matin à être au courant de cette nouvelle vigilance, mais pas forcément plus inquiets. "Je pense que ce n'est pas nécessaire, je pense que c'est juste une question qu'on fait peut-être plus de tests ici mais je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de malades que chez nous", explique une cliente belge.

"On est quand même un peu plus inquiets, un peu plus vigilants, on met toujours notre masque, nos trois enfants aussi. Mais on doit passer par la zone orange pour aller dans les Vosges", déclare une autre Belge sur la route des vacances.

"Je pense qu'on va avoir une deuxième vague, ça c'est certain. Ici apparemment, l'écart augmente et il faut prendre ses précautions", conclut une autre.