Le jeune Colombien Sosa prend la dernière étape et le général au Tour de Burgos

Ivan Ramiro Sosa s'est adjugé samedi le Tour de Burgos cycliste (2.HC) à l'issue de la 5e et dernière étape qu'il a remportée après 141 km de course entre Salas de los Infantes et Lagunas de Neila, en Espagne.

Le Colombien de l'équipe continentale pro italienne Androni Giocattoli - Sidermec était deuxième du général avant la dernière étape, deux secondes derrière son compatriote Miguel Angel Lopez (Astana). En s'imposant samedi, en solo, il a fait coup double, s'adjugeant à Lagunas de Neila le classement général et l'étape. Lopez a franchi la ligne d'arrivée 19 secondes après lui. Le Français Kenny Elissonde de l'équipe Sky s'est glissé dans le top 10, en 8e position, son équipier espagnol David de la Cruz se classant 4e. Au général, Sosa, qui n'a que 20 ans, est le grand vainqueur, devant Miguel Angel Lopez (2e), David de la Cruz (3e) et Igor Anton (4e), de Dimension Data. Le général et l'étape de la Vuelta a Burgos composent les 5e et 6e ligne du palmarès pro d'Ivan Ramiro Sosa. Il a réellement décollé cette année, avec une victoire d'étape et le général à l'Adriatica Ionica Race, en juin dernier, ainsi que le général et une étape du Sibiu Cycling Tour en Roumanie, en juillet.