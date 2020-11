Le journaliste britannique Robert Fisk est décédé

(Belga) Le journaliste britannique et auteur Robert Fisk décédé à son domicile, dans la capitale irlandaise Dublin, rapporte le quotidien The Irish Times dimanche. Il était âgé de 74 ans.

M. Fisk a été transporté à l'hôpital vendredi ne se portant pas bien, il est décédé peu après, selon The Irish Times. M. Fisk était un des correspondants étrangers britanniques les plus réputés, ayant longtemps correspondu depuis le Moyen-Orient pour The Independent. Il a rédigé plusieurs livres, dont "La grande guerre pour la civilisation" (2005). Son oeuvre de grand reporter a été saluée par plusieurs prix. L'université de Gand lui a attribué le titre de docteur Honoris causa en 2006. (Belga)