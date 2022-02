Le Kremlin défend une remarque de Poutine qui fait scandale sur le web

(Belga) Le Kremlin a défendu mardi une remarque de Vladimir Poutine de la veille, qui a fait en s'en prenant au président ukrainien un commentaire interprété par de nombreux internautes et observateurs comme une blague sur le viol.

Lors de sa conférence de presse avec son homologue français Emmanuel Macron, le maître du Kremlin a attaqué Volodymyr Zelensky car ce dernier s'était montré critique à l'égard d'éléments du plan du paix dans l'Est de l'Ukraine négocié en 2015 entre Kiev et Moscou. "Que ça te plaise ou non, ma jolie, faudra supporter", a lâché M. Poutine, sous forme de rime. La remarque a suscité un vif débat sur le web russophone, les uns, critiques de Vladimir Poutine, dénonçant une remarque légitimant un viol, quand d'autres y ont vu plutôt une manière de gronder un enfant ou alors une référence à une devinette coquine de l'époque soviétique. "Le président (russe) voulait dire que lorsqu'un Etat a accepté de prendre des obligations, il doit s'y tenir", a commenté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le président russe est un habitué des remarques controversées. Il a par exemple comparé ses détracteurs à des singes, ou relevé que son opposant numéro un, Alexeï Navalny, qui accuse le Kremlin de l'avoir fait empoisonner, serait mort si cela avait été le cas. (Belga)