Le Kremlin évoque une panne concernant la disparition de Poutine en plein discours

Le président russe Vladimir Poutine a disparu des écrans, vendredi en plein discours au cours d'un grand concert à Moscou célébrant l'annexion de la Crimée ukrainienne en 2014, le Kremlin expliquant l'incident par une panne technique.

Vladimir Poutine était en train de louer l'héroïsme des soldats russes engagés en Ukraine, devant des dizaines de milliers de personnes dans un stade, quand soudain la chaîne de télévision publique russe Rossiya-24 a commencé à montrer d'autres moments du même évènement, discours officiels et chansons populaires. Quinze minutes après, la télévision a repris la diffusion de l'intervention du président russe en différé. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ensuite indiqué aux agences russes que la retransmission avait été interrompue à cause d'une "panne technique sur un serveur". Dans la suite de son discours, M. Poutine a réexpliqué que l'opération en Ukraine visait à libérer les civils du génocide et de la souffrance, a rapporté l'agence de presse Tass. Vladimir Poutine s'est exprimé devant des dizaines de milliers de Russes en liesse à Moscou. Il a déclaré que tous les plans du Kremlin pour l'Ukraine seraient mis en œuvre. La foule a crié: "Pour la Russie. Pour la victoire." Au-dessus de la scène sur laquelle Poutine est apparu, était écrit: "Pour un monde sans nazisme."