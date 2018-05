Le leader de l'opposition russe Navalny à nouveau libre

(Belga) Le principal opposant au Kremlin Alexeï Navalny, qui avait été arrêté samedi durant une manifestation contre le président russe Vladimir Poutine, a été libéré, a-t-il annoncé dimanche matin sur Twitter.

Le leader de l'opposition avait été arrêté au début d'une manifestation non autorisée à Moscou. Il avait appelé tous ses partisans à travers le pays à descendre dans la rue pour exprimer leur opposition à Vladimir Poutine, qui sera réinvesti lundi pour un quatrième mandat, de six ans, de président. Selon l'organisation OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations, plus de 1.600 personnes ont été arrêtées de la même manière, dont au moins 700 à Moscou. La police évoque, elle, 300 arrestations dans la capitale russe et environ 200 à Saint-Pétersbourg. (Belga)