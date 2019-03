Le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn également à Bruxelles

(Belga) Le leader du principal parti d'opposition au Royaume-Uni (Labour), Jeremy Corbyn, est présent à Bruxelles ce jeudi, en marge d'un sommet des dirigeants de l'UE.

M. Corbyn devrait rencontrer plusieurs responsables européens dans la capitale belge afin de plaider pour une alternative à l'actuel accord sur le Brexit. Des entretiens avec le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, et le secrétaire-général de la Commission, Martin Selmayr, figurent entre autres à son programme. Le dirigeant du parti travailliste est confiant dans le fait "qu'une alternative à l'accord bâclé de Theresa May peut être acceptée au Parlement" britannique, a indiqué son entourage. Mme May est quant à elle arrivée en début d'après-midi au sommet avec ses homologues des 27 autres pays de l'Union européenne. Sa demande de report du Brexit jusqu'au 30 juin, pour avoir le temps de convaincre les parlementaires d'accepter puis de ratifier le traité de divorce conclu avec l'UE, risque cependant d'être rejetée par les Européens. Ceux-ci seraient plutôt favorables à une prolongation plus courte, jusqu'au 22 mai, soit à la veille des prochaines élections européennes. A son arrivée au sommet, Mme May a affirmé qu'elle travaillait toujours pour assurer que le Brexit ait lieu, de façon à ce que le choix posé par les électeurs britanniques lors du référendum de 2016 soit respecté.