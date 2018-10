Le leader du Labour Jeremy Corbyn inaugure la place Jo Cox à Bruxelles

(Belga) La place Jo Cox a été inaugurée, jeudi à Bruxelles, dans la rue de la Chaufferette, derrière l'Ancienne Belgique. Cette place baptisée en l'honneur de la femme politique britannique assassinée Jo Cox a été inaugurée en présence de la sœur de la défunte, du leader du parti travailliste britannique (Labour) Jeremy Corbyn, du député européen Udo Bullmann (S&D) et du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close.

Jo Cox a vécu six ans à Bruxelles où elle travaillait comme collaboratrice au parlement européen. L'Ancienne Belgique et ses alentours faisaient partie des endroits préférés de la Britannique. Jo Cox était connue pour être une féministe engagée, une partisane de l'Europe et pour son engagement en matière des droits de la femme et des réfugiés. "De Bruxelles, elle aimait la musique, le caractère international et multiculturel de la ville. Jo traitait les gens comme elle aurait voulu qu'on le fasse pour elle, avec respect. Peu importe où elle était, elle voulait rassembler les gens", a déclaré Jeremy Corbyn. Jo Cox était membre du Labour et a été assassinée le 16 juin 2016, une semaine avant le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE. L'inauguration de cette place fait partie du projet de la Ville de Bruxelles d'honorer plus de femmes avec des noms de rues ou places.