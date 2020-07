Le Luxembourg va-t-il basculer en zone orange? Les experts le souhaiteraient (vidéo)

Le Grand-Duché de Luxembourg pourrait bientôt être classé "orange" par les autorités belges. C'est en tous cas ce que recommandent les experts aux autorités politiques. Il faut dire que le nombre de nouvelles infections y est inquiétant, et que deux autres pays, la Finlande et le Danemark, ont déjà placé nos voisins dans leur liste des "pays à éviter".

Au Grand-Duché de Luxembourg, les cas positifs au coronavirus ont été plus nombreux ces sept derniers jours que lors du dernier mois. Les rassemblements privés sont aujourd’hui pointés du doigt. Vu la situation, une seconde vague est désormais de plus en plus probable. "Il y a plusieurs pistes d’interprétation, déclare Paulette Lenert, ministre luxembourgeoise de la Santé. Donc un on ne peut pas le nier, les nouvelles infections augmentent. Mais on remarque aussi qu’on devient victime du succès de la stratégie de test qui est très ambitieuse". Voilà qui pousse les autorités luxembourgeoises à durcir le ton.

289 nouvelles infections ont été recensées cette semaine. Le Luxembourg pourrait donc limiter le passage aux frontières. On estime que 40.000 Belges se rendent chaque jour dans le pays. "Le Luxembourg a une situation très particulière, avec les frontaliers: on en a beaucoup, de nos trois pays voisins, décrit la ministre luxembourgeoise de la Santé. Et ces frontaliers représentent 10% des personnes positives".

Certains pays européens comme le Danemark et la Finlande ont déjà placé le Grand-Duché sur la liste des pays rouge à éviter cet été. La Belgique analyse la situation, qui reste délicate à gérer. En effet, des milliers de Belges traversent quotidiennement le Luxembourg, pour y travailler, partir en vacances ou faire des achats.

Selon nos informations, les autorités belges devraient émettre dans les prochaines heures un avis orange pour le Luxembourg.