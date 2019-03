Le Mexique veut des excuses de l'Espagne pour les "abus" durant la Conquête, Madrid refuse

(Belga) Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a annoncé lundi avoir envoyé une lettre au roi d'Espagne Felipe VI et au pape François en leur demandant des excuses pour les "abus" commis contre les peuples indigènes à l'occasion des 500 ans de la Conquête espagnole. Une demande que Madrid a rejetée "fermement".

"J'ai envoyé une lettre au roi d'Espagne et une autre au pape pour que le récit des abus soit fait et qu'une excuse soit présentée aux peuples indigènes (du Mexique) pour les violations de ce qu'on nomme aujourd'hui leurs droits de l'homme", a indiqué Lopez Obrador dans un message vidéo posté sur sa page Facebook. Dans cette vidéo filmée sur le site archéologique maya de Comalcalco, au sud-est du Mexique, le président de gauche leur demande de reconnaître les abus commis contre les peuples autochtones durant la Conquête, débutée après l'arrivée du premier conquistador Hernan Cortes. "Il y a eu des massacres, des levées d'impôts (...). La +Conquête+, comme on la nomme s'est faite avec l'épée et la croix, des églises ont été édifiées sur les temples (préhispaniques)", a-t-il rappelé. "Le temps de se réconcilier est venu. Mais d'abord qu'ils demandent pardon", a ajouté le président, depuis son Etat natal du Tabasco. Lopez Obrador a annoncé dans le même temps qu'il demanderait pardon pour l'"extermination" des peuples autochtones dans le Mexique indépendant, comme les yaquis dans le nord du pays, ou les mayas au sud et des migrants chinois persécutés durant la Révolution mexicaine. Le gouvernement espagnol a indiqué lundi "rejeter fermement" la demande d'excuses du Mexique. "L'arrivée, il y a 500 ans, des Espagnols sur le territoire mexicain actuel ne peut pas être jugée à l'aune de considérations contemporaines", a expliqué le gouvernement de Pedro Sanchez dans un communiqué, en réaction à une lettre envoyée par le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador au roi d'Espagne Felipe VI. La Conquête espagnole du Mexique a débuté en 1519 avec une armée de moins De 1.000 hommes, ouvrant la voie à une période de colonisation de 300 ans.