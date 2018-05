Le ministre De Croo et Miss Belgique en selle pour l'égalité homme-femme

(Belga) Le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo (Open Vld) et Miss Belgique 2018 Angeline Flor Pua ont donné le coup d'envoi, vendredi, de la campagne européenne "Her World/Our World" à Bruxelles. Perchés sur des vélos stationnaires, sur la place de la Monnaie, ils ont pédalé pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes à travers le monde.

D'emblée, le ministre et Miss Belgique ont été confrontés à une première inégalité, le vélo de cette dernière étant ajusté sur un niveau de résistance supérieur. "Pour atteindre les mêmes objectifs que les hommes, les femmes doivent redoubler d'efforts et la récompense est souvent moindre", déplore Alexander De Croo. A travers le monde, les femmes gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes à charge égale de travail. Sur le plan politique, moins d'une femme sur quatre occupe la fonction de parlementaire et à peine 6% d'entre elles dirigent un gouvernement. Lorsqu'on considère les grandes entreprises, ce pourcentage chute à 4%. A l'échelon belge, des efforts doivent encore être fournis en matière d'accueil de la petite enfance afin de mieux concilier vie privée et professionnelle, estime M. De Croo. Pour que les femmes retrouvent plus facilement le chemin du travail, "nous devons améliorer les infrastructures d'accueil qui restent chères en Belgique et difficilement accessibles", ajoute-t-il. La campagne "Her World/Our World" est organisée simultanément dans sept villes européennes. Outre Bruxelles, des actions de sensibilisation sont également prévues à Bratislava, Budapest, Lisbonne, Maribor, Rome et Tallinn. (Belga)