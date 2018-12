Le navire d'une ONG avec 310 migrants à bord autorisé à naviguer vers l'Espagne

(Belga) L'Espagne a autorisé samedi le navire d'une ONG, transportant plus de 310 migrants, à rejoindre ses eaux après que l'Italie et Malte eurent refusé de le recevoir.

"En raison du refus ou de l'absence de réponse des ports les plus proches", les gardes-côtes espagnols "ont autorisé (le navire) à faire mouvement vers les eaux territoriales espagnoles", a indiqué le gouvernement espagnol dans un communiqué. Les 311 migrants secourus vendredi en Méditerranée par l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, dont des femmes, des enfants et des bébés, devraient toutefois passer Noël en mer, le trajet devant prendre au moins cinq à six jours, selon une porte-parole de l'association. La Libye, la France et la Tunisie n'ont pas répondu à une demande de l'ONG de débarquer les migrants après la fin de non-recevoir opposée par l'Italie, a indiqué Madrid. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, patron de la Ligue (extrême droite), a indiqué que l'ONG Proactiva Open Arms avait demandé l'autorisation de débarquer les migrants après une réponse négative de Malte. "Ma réponse est claire: les ports italiens sont fermés!" a tweeté M. Salvini. "Pour les trafiquants d'êtres humains et pour ceux qui les aident, la fête est terminée". Si Malte a refusé l'accès du navire, une femme et un bébé, né sur une plage libyenne trois jours plus tôt, ont été autorisés à gagner le territoire et y ont été acheminés dans un hélicoptère des gardes-côtes, selon l'ONG. Les autorités maltaises ont confirmé cette information, précisant qu'il s'agissait d'une femme de 23 ans. La porte-parole de l'ONG Laura Lanuza a déclaré à l'AFP que le bateau se dirigeait à présent vers Algésiras près de Gibraltar. La durée du trajet dépendra des conditions météorologiques, mais il devrait prendre "cinq à six jours", a-t-elle dit. Le bateau de l'ONG Astral se dirige à partir de Badalona près de Barcelone en direction de l'Open Arms avec du ravitaillement en nourriture, a ajouté Mme Lanuza. Proactiva Open Arms avait annoncé vendredi avoir secouru près de 300 migrants au large de la Libye, dont des femmes enceintes, qui se trouvaient à bord de trois embarcations. L'ONG espagnole a posté en ligne une vidéo de certains des migrants secourus "d'une mort certaine en mer". "Si vous pouviez aussi ressentir le froid, il serait plus facile de comprendre l'urgence. Aucun port pour débarquer, et refus de Malte de nous donner de la nourriture. Ceci n'est pas Noël". Après son tweet sur la fermeture des ports italiens, M. Salvini en a envoyé un autre avec une photo de son déjeuner: des tortellini et des saucisses, ajoutant "espérer ne pas offenser un journaliste ou professeur de gauche". (Belga)