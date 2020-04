Le négociateur européen Michel Barnier reproche au Royaume-Uni de ralentir la négociation

(Belga) Le Royaume-Uni ne peut refuser de prolonger la période de transition du Brexit et dans le même temps ralentir le rythme des discussions sur des sujets très importants, a affirmé vendredi le négociateur en chef de la Commission européenne, Michel Barnier.

Le Français se présentait devant la presse au terme d'une semaine de reprise des négociations interrompues par la crise sanitaire. Selon l'accord de retrait, Royaume-Uni et Union européenne devraient s'entendre avant fin juin pour prolonger d'une à deux années de la période de transition qui prend fin le 31 décembre dernier, et pendant laquelle le Royaume-Uni, sorti politiquement fin janvier de l'Union européenne, reste membre de l'union douanière et du marché unique. Le gouvernement de Boris Johnson a confirmé cette semaine son refus de prolonger cette période de transition. Or dans le même temps, M. Barnier a accusé les négociateurs britanniques de "ralentir" le processus de négociation en refusant de se prononcer sur plusieurs éléments centraux de la discussion. "L'objectif d'avancer vers des progrès tangibles sur tous les sujets en parallèle n'a été que très partiellement atteint lors du round de cette semaine. Le Royaume-Uni n'a pas voulu s'engager sérieusement sur un certain nombre de points fondamentaux qui figurent pourtant dans la déclaration politique jointe au traité de retrait", a exposé M. Barnier. "Nous n'avons pas fait de progrès tangible", notamment sur la pêche, a-t-il dit. "Nous ne pouvons pas accepter de faire des progrès sur un nombre de sujets limités, il faut avancer sur tous les sujets en parallèle. Le Royaume-Uni ne peut refuser de prolonger la période de transition et, dans le même temps, ralentir le rythme des discussions sur des sujets très importants", selon le négociateur en chef. (Belga)