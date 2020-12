Le nombre de cas détectés fluctue aux Pays-Bas

(Belga) Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 fluctue de jour en jour aux Pays-Bas. Le pays a enregistré 4.942 contaminations entre mardi et mercredi matin selon les chiffres de l'Institut pour la santé publique et l'environnement (RVIM). La veille, 4.063 infections avaient été diagnostiqués. Un peu plus de 4.600 cas ont été recensés lundi, contre près de 5.600 dimanche.

Le nombre de cas détectés quotidiennement dans le pays a fluctué constamment au cours des dernières semaines, sans que les autorités sanitaires ne puisse expliquer clairement pourquoi. Le RIVM souligne la fiabilité des chiffres hebdomadaires par rapport aux variations quotidiennes. Dans son dernier rapport hebdomadaire publié mardi, l'institut indiquait que 33.949 personnes avaient été testées positives au cours de la semaine écoulée, soit une 8% de moins qu'une semaine plus tôt. La baisse n'était que de 2% la semaine précédente. (Belga)