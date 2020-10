Le nombre de contaminations en légère baisse aux Pays-Bas

(Belga) Le dernier nombre de contaminations au coronavirus dimanche aux Pays-Bas faisait état de 6.378 nouveaux cas en 24 heures. C'est un peu moins que les 6.500 recensés un jour plus tôt et qui constituent un record pour ce pays, a indiqué dimanche l'Institut royal pour la santé publique et l'environnement (RIVM).

Dix-sept nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés. Ces personnes ne sont pas forcément décédées au cours des 24 dernières heures car l'information est parfois transmise avec un peu de retard. Au cours de ces sept derniers jours, près de 39.000 nouvelles contaminations ont été recensées, ce qui porte le nombre total de personnes contaminées à 175.000 depuis le début de la pandémie. A ce rythme, le cap des 200.000 contaminations devrait être franchi la semaine prochaine. En Belgique, près de 157.000 personnes ont été touchées par le Covid. (Belga)