Le nombre de décès au plus haut depuis mars en Angleterre et au Pays de Galles

(Belga) En Angleterre et au Pays de Galle, le nombre de décès liés au Covid-19 a atteint son plus haut niveau depuis le mois de mars. Selon les données de l'Office national des statistiques (ONS), un total de 571 personnes sont décédées des suites du coronavirus au cours de la semaine du 13 août.

À la mi-mars, 719 décès dus au coronavirus avaient été signalés en l'espace d'une semaine au Pays de Galle et en Angleterre. Mais par la suite, le nombre de décès a fortement diminué et les restrictions sanitaires ont été levées. Entre-temps, la tendance semble repartir à la hausse. Le nombre d'infections est également de nouveau à la hausse. En outre, le nombre d'admissions dans les hôpitaux augmente. Cependant, grâce au taux de vaccination élevé, on ne parle pas encore de surcharge. (Belga)