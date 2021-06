Le nord-ouest de l'Angleterre en campagne contre le variant Delta du coronavirus

(Belga) Les autorités ont lancé dans le nord-ouest de l'Angleterre une campagne de tests et de vaccinations de masse pour limiter la propagation du variant Delta du coronavirus, découvert en Inde.

Le gouvernement déploie notamment des militaires pour tester systématiquement les citoyens de la zone autour de Manchester et du comté de Lancashire, particulièrement touchée, rapporte la BBC. Un dispositif similaire avait déjà été mis en place dans la ville de Bolton. À Manchester et dans d'autres municipalités, tous les habitants de plus de 18 ans sont invités à prendre rendez-vous pour se faire vacciner, alors que dans le reste du pays, la vaccination n'est actuellement possible qu'à partir de 25 ans. Plusieurs maires ont déjà demandé au gouvernement de leur fournir davantage de vaccins. La propagation croissante du variant Delta, très contagieux, entraîne une nouvelle hausse brutale des contaminations de coronavirus en Grande-Bretagne. Le nombre de nouvelles infections pour 100.000 habitants sur sept jours, longtemps à peine supérieur à 20, est à présent remonté à 46.