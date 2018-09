Le pape est arrivé en Lituanie, première étape de sa visite dans les pays baltes

(Belga) Le pape s'est envolé samedi matin pour la Lituanie, où il compte apporter son soutien à une jeunesse rêvant d'émigration sans avoir connu l'étau du bloc soviétique et honorer les Juifs exterminés du ghetto de Vilnius. Il entame ainsi son voyage dans trois pays baltes.

L'avion du pape François a décollé de Rome peu après 07h30 (HB) et a atterri vers 10h15 à Vilnius, première étape d'un séjour de quatre jours dans les pays baltes, à la périphérie nord-est de l'Union Européenne. Il sera ainsi lundi en Lettonie, pays plutôt protestant, et mardi en Estonie, très majoritairement non croyante. A son arrivée à Vilnius, le pape doit s'entretenir avec la présidente lituanienne et ancienne commissaire européenne Dalia Grybauskaite, avant de prononcer un premier discours devant les autorités civiles et diplomatiques. Dans l'après-midi, il s'arrêtera pour une prière dans un sanctuaire abritant une icône révérée par les pèlerins, sur les traces du pape polonais Jean-Paul II qui avait visité les pays baltes en 1993. Jorge Bergoglio rencontrera surtout samedi les jeunes nés après l'indépendance, sur la place de la cathédrale de Vilnius qui fut fermée au public durant l'occupation soviétique, transformée en galerie d'art et enfin en commerce de pièces détachées pour automobiles. Le «temps fort» en Lituanie est attendu dimanche lorsque le pape ira prier devant le monument de victimes du ghetto de Vilnius, 75 ans jour pour pour après sa destruction. Jusqu'en 1940, plus de 200.000 Juifs vivaient en Lituanie et Vilnius, du fait de son rayonnement spirituel, était surnommé la Jérusalem du Nord. Presque tous ont péri pendant l'occupation nazie entre 1941 et 1944. François se rendra aussi dans le Musée des occupations et des luttes pour la liberté, ouvert dans les ex-locaux de la Gestapo allemande puis du KGB soviétique, où il découvrira deux cellules de prison et une chambre de tortures. Il voyage dans les trois pays baltes dans l'année du centenaire de leur indépendance, obtenue à l'issue de la Première Guerre mondiale.