Le pape François annule ses audiences générales en présence de fidèles

(Belga) Le Vatican a annoncé jeudi que le pape François annulait de nouveau ses audiences générales du mercredi en présence de fidèles, en raison d'une recrudescence généralisée de l'épidémie de Covid-19 en Italie.

"À partir de mercredi prochain, 4 novembre, les audiences générales du Saint Père recommenceront à être transmises depuis la bibliothèque du Palais Apostolique. Cette décision a été prise car un cas positif au Covid-19 a été signalé lors de l'audience générale du 21 octobre, et dans le but d'éviter tout éventuel risque futur pour la santé des participants", a indiqué le Vatican dans un bref communiqué. Le pape François, qui aime le contact rapproché avec les foules, n'avait repris ses audiences générales sur la place Saint-Pierre en présence de fidèles que début septembre, après une suspension de six mois. La dernière audience générale du pape avant cette date avait eu lieu en présence de 12.000 personnes, le 26 février. Comme ses voisins européens, l'Italie, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, subit une forte augmentation des contagions ces dernières semaines. Le pays a enregistré près de 38.000 morts pour plus de 550.000 cas depuis fin février. (Belga)