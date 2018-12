Le Pape François prend position par rapport au pacte sur les migrations de l'ONU

Le pape François a exprimé dimanche son soutien au Pacte mondial sur les migrations de l'ONU, appelant la communauté internationale à oeuvrer "avec responsabilité, solidarité et compassion" vis-à-vis des migrants.

"Le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, dont l'objectif est d'être un cadre de référence pour la communauté internationale, a été adopté la semaine dernière à Marrakech, au Maroc", a déclaré le pape après la prière de l'Angélus, devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre au Vatican.

"Je souhaite donc que la communauté internationale puisse oeuvrer, grâce à ce Pacte mondial, avec responsabilité, solidarité et compassion vis-à-vis de ceux, qui pour divers motifs, ont quitté leur pays", a ajouté le pape argentin qui a fait de la défense des migrants un point fort de son pontificat.

Plus de 150 pays ont adopté lundi à Marrakech le Pacte mondial sur les migrations des Nations unies. Non contraignant, le Pacte recense des principes -défense des droits de l'Homme, des enfants, reconnaissance de la souveraineté nationale-- et liste différentes options de coopération -échanges d'information et d'expertises, intégration des migrants etc.

Il prône l'interdiction des détentions arbitraires, n'autorisant les arrestations qu'en dernier recours.