Le pape lave et embrasse les pieds de 12 prisonniers pour Jeudi saint: "Chacun doit être le serviteur des autres" (vidéo)

Le pape François a célébré jeudi pour la cinquième fois une messe du Jeudi saint dans une prison, en lavant les pieds de douze détenus à Rome, geste de "fraternité" et de "service".

Le souverain pontife a été très chaleureusement applaudi à son entrée par quelque 200 détenus de cette prison de Velletri dans la grande banlieue sud-est de Rome, qui compte au total près de 600 prisonniers et 200 surveillants.Après une courte homélie improvisée, le pape de 82 ans s'est agenouillé, soutenu par deux assistants, pour laver et embrasser les pieds de douze détenus, dont neuf Italiens, un Brésilien, un Ivoirien et un Marocain.



Le pape a rappelé jeudi qu'il s'agissait d'un geste réservé jadis aux "esclaves" lorsqu'un visiteur arrivait dans une maison. Il a conseillé à tous les détenus de faire entre eux ce geste de "fraternité", répété aujourd'hui par les évêques."Chacun doit être le serviteur des autres", "le plus grand doit servir le plus petit", a-t-il plaidé en écartant "le geste de dominer, de faire du mal, d'humilier les autres".



Dans la tradition chrétienne, le Jeudi saint commémore le jour où le Christ lave les pieds des apôtres et institue l'eucharistie lors de son dernier repas (la Cène). Le rituel a été perpétué dans le christianisme, sauf dans certaines branches du protestantisme.

Depuis le début de son pontificat, le pape François a décidé de décentraliser cette célébration en dehors du Vatican. Le pape s'est déjà notamment rendu dans le passé dans une prison pour mineurs ou encore dans un centre de détention pour mafieux repentis.

Jeudi matin, le pape François avait aussi présidé, dans la basilique Saint-Pierre, la traditionnelle messe "chrismale" qui donne lieu à la bénédiction de l'huile sainte servant à la célébration de certains sacrements tout au long de l'année.Lors de cette messe devant des prélats et des religieux de Rome, il a précisé: "nous ne sommes pas des distributeurs d'huile en bouteille". "Nous faisons l'onction en nous salissant les mains en touchant les blessures, les péchés, les angoisses des gens", a déclaré le pape.