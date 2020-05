Le pape parlera de nouveau aux fidèles depuis sa fenêtre dimanche

(Belga) Le pape recommencera dimanche à midi à réciter sa traditionnelle prière de l'Angelus depuis la fenêtre du palais apostolique à Rome devant les fidèles, autorisés à nouveau depuis une semaine à s'assembler sur la place Saint-Pierre, a annoncé mardi le Saint-Siège.

Depuis le confinement de l'Italie, respecté par l'État du Vatican, le pape s'exprimait tous les dimanches à l'intérieur du palais et pouvait être suivi en direct par vidéo. Il se contentait ensuite de venir faire un très bref salut à la fenêtre, essentiellement pour les photographes et quelques rares fidèles postés au loin, derrière les barrières d'accès de la place. Les forces de l'ordre gardant la place veilleront dimanche à ce que croyants et badauds respectent les distances de sécurité d'au moins un mètre entre les personnes pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, stipule le Saint-Siège. Auparavant, à 10h00, le pape célébrera une messe de la Pentecôte à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, toutefois sans fidèles. (Belga)