Le pape réapparaît place Saint-Pierre pour sa prière du dimanche

(Belga) Le pape François est réapparu dimanche à la fenêtre du Palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre pour prononcer en public sa traditionnelle prière hebdomadaire, qui depuis le 21 mars était retransmise depuis sa bibliothèque à cause des restrictions anti-Covid.

"Un cordial salut à vous tous, Romains et pèlerins brésiliens, polonais, espagnols... Grâce à Dieu, nous pouvons nous retrouver à nouveau sur cette place pour notre rendez-vous dominical", a lancé le pape en souriant aux fidèles et pèlerins rassemblés pour le voir et l'écouter sur la place. "Je vous confie une chose: la place m'a manqué. Quand je dois prier dans la bibliothèque, je ne suis pas content. Merci à Dieu, merci à vous pour votre présence (...) et je vous souhaite à tous un bon dimanche!" La dernière prière dominicale prononcée en public par le pape remontait au 14 mars. Les restrictions anti-virus adoptées en Italie, et donc à Rome où se trouve le Vatican, ne permettaient pas la tenue de rassemblements et avaient donc conduit à la suspension de cet événement populaire auprès des fidèles et pèlerins mais aussi des touristes. (Belga)