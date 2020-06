Le Pape reconnaît un miracle attribué au fondateur de la société du Divin Sauveur

(Belga) Le pape François a reconnu un miracle attribué à Jean Baptiste Jordan, fondateur de la société du Divin Sauveur, une congrégation internationale implantée également à Hamont-Achel, dans le Limbourg, et Montaigu-Zichem, en Brabant flamand, a indiqué samedi Kerknet, le portail de l'Église catholique en Flandre

Grâce à cette reconnaissance, plus rien ne s'oppose à une béatification de Jean Baptiste Jordan. Le Pape a aussi reconnu un miracle de l'évêque argentin Mamerto Esquiù Medina et du médecin vénézuélien José Gregorio Hernàndez Cisneros. Ce dernier soignait gratuitement les plus pauvres et payait leurs médicaments de sa poche. Le Vatican n'a pas précisé la nature de ces miracles. (Belga)