Le pape renouvelle son appel à abolir la peine de mort

(Belga) Le pape François a renouvelé lundi son appel à abolir la peine de mort, à l'occasion de la journée mondiale contre la peine capitale.

"J'appelle toutes les personnes de bonne volonté à se mobiliser pour l'abolition de la peine de mort dans le monde entier", a tweeté le pape en plusieurs langues sur ses comptes suivis par près de 50 millions de personnes. "La société peut réprimer le crime sans priver définitivement ses auteurs de la possibilité de se racheter", a ajouté le souverain pontife, qui renouvelle régulièrement ses appels contre la peine capitale. Fin de l'année passée, 108 pays avaient aboli la peine de mort par la loi, pour tous les crimes, selon Amnesty International. Et ils étaient plus de 140 à l'avoir abolie en droit ou de facto, soit près des trois quarts des États dans le monde. Au moins 579 personnes ont été exécutées en 2021 dans 18 pays selon le dernier rapport d'Amnesty publié en mai, dont plus de la moitié en Iran. Parmi les derniers pays en date à avoir mis fin à l'application du châtiment capital figurent Guinée équatoriale, le Malawi, le Kazakhstan et la Sierra Leone. (Belga)