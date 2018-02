Le pape salue le défilé commun des délégations coréennes aux JO

(Belga) Le pape François a salué mercredi le défilé commun des délégations des deux Corées prévu pour l'ouverture des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, un geste qui "donne l'espoir d'un monde meilleur où les conflits se résolvent pacifiquement".

"La traditionnelle trêve olympique prend cette année une importance spéciale: les délégations des deux Corées défileront ensemble sous une bannière unique", a déclaré le pape lors de son audience générale hebdomadaire au Vatican. "Cela nous donne l'espoir d'un monde meilleur où les conflits se résolvent pacifiquement par le dialogue et le respect mutuel, comme le sport aussi nous l'enseigne", a-t-il ajouté. Il a aussi salué le Comité international olympique, les athlètes qui participeront aux Jeux, ainsi que "les autorités et le peuple de la péninsule coréenne". Les sportifs de Corée du Nord et de Corée du Sud défileront ensemble vendredi, avec la même tenue et sous le drapeau de la Corée unifiée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des XXIIIe jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. Au total, 22 sportifs nord-coréens seront présents à Pyeongchang, la plupart d'entre eux prenant part à l'équipe unifiée de hockey sur glace féminine. La décision du Nord de participer à ces JO, qui se déroulent à tout juste 80 kilomètres de la frontière entre les deux pays, concrétise et symbolise "les Jeux de la Paix" souhaités par le voisin du Sud, alors que la tension montait depuis des mois entre ces deux pays officiellement toujours en guerre. (Belga)